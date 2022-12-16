Лидеры Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов
Лидеры стран Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов для Украины
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении, говорится в опубликованных по итогам саммита ЕС документе.
"Евросовет поручает Комиссии, верховному представителю и Совету ЕС продолжить работу (по использованию замороженных активов – ред.) в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — говорится в заявлении.
Лидеры ЕС также поддержали "дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления… в связи с войной против Украины".
https://1prime.ru/world/20221216/839192574.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.