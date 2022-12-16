В Евросоюзе заявили о перспективах санкционной политики
Итоги саммита ЕС: Евросоюз готов продолжать санкционную политику в отношении России
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза.
"ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику", — говорится в документе.
Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/world/20221216/839192835.html
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