МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза. Захарова рассказала об ответе России на новые санкции Евросоюза

"ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику", — говорится в документе.

Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.