МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Замминистра финансов США Уолли Адейомо посетит Германию и Бельгию, чтобы обсудить возможности для ужесточения антироссийских санкций и проконсультироваться о применении ценового потолка на нефть из РФ, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов. Минфин поддержал конвертацию российских долей в международных банках в долг

Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

"На встречах с правительственными коллегами замминистра Адейомо обсудит пути дальнейшего ужесточения наших санкций против России…", — говорится в пресс-релизе.

Визит в Берлин и Брюссель запланирован на 16-19 декабря. Адейомо курирует антироссийские санкции и считается одним из основных кандидатов на освобождающееся место экономического советника президента США.

"В обоих пунктах Адейомо проконсультируется с союзниками о применении ценового потолка на российскую нефть", — сообщило министерство, добавив, что союзники также завершают согласование потолка цен на российские нефтепродукты.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.