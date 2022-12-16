МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ни одно государство Евросоюза пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

"Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России", — заявил источник.

По его словам, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.

"Следующие пакеты могут появиться в будущем, но они, скорее всего, будут иметь формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов. Также частью будущих пакетов санкций против России могут стать списки физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.

Хотя некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число очень невелико, добавил он. Это объясняет низкую вероятность отмены некоторых санкций против России.