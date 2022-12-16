Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2023 год в размере около $850 миллиардов
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.
Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.
Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.
Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.
https://1prime.ru/world/20221216/839193640.html
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