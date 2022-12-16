МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. Путин заявил, что российский бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом

Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.

Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.

Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.

Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.