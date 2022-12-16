МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российское посольство в США назвало очередную порцию американских санкций проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить давление на РФ. Замглавы Минфина США обсудит санкции против России в Берлине и Брюсселе

США в четверг ввели санкции против предпринимателя Владимира Потанина и части контролируемых им структур, включая Росбанк и Интеррос, ряда компаний, аффилированных с ВТБ, десятков российских чиновников.

"Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. В полюбившейся американцам манере — не ставшей от этого эффективной — в "черные списки" чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании", — говорится в заявлении посольства.

"Процитируем классиков: "все это было бы смешно, когда бы не было так грустно". На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" — добавили дипломаты.

По их словам, несмотря на внешнее давление, Россия продолжит поступательное развитие и намерена укреплять "взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в нем по-настоящему заинтересован".

"Вопреки пропагандистским вбросам представителей администрации о том, что еще "чуть-чуть" и отечественная экономика будет разорвана в клочья, этого не происходит и не произойдет", — заявило посольство.