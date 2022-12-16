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Сенат США утвердил федеральный бюджет на неделю
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Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил федеральный бюджет сроком на неделю. За законопроект проголосовал 71 сенатор, против — 19. Теперь документ поступит на... ПРАЙМ, 16.12.2022
новости, экономика, мировая экономика, сша, сенат сша, федеральный бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил федеральный бюджет сроком на неделю.
За законопроект проголосовал 71 сенатор, против — 19. Теперь документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.