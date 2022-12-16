МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил федеральный бюджет сроком на неделю. Путин заявил, что российский бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом

За законопроект проголосовал 71 сенатор, против — 19. Теперь документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.