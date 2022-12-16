МИНСК, 16 дек — ПРАЙМ. В Белоруссии на полгода продлено действие постановления об ограничении импорта отдельных видов продовольствия из ряда стран, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на национальном правовом портале. Лукашенко призвал "помахать рукой" ушедшим из Белоруссии инвесторам

"Продлить до 30 июня 2023 г включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", — говорится в постановлении от 14 декабря № 865.

Эмбарго касается товаров из стран Европейского союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Под запрет подпадают, в том числе, свинина, говядина, молоко и молочная продукция, некоторые виды овощей и фруктов.