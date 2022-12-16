МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Потребительское доверие в Великобритании в декабре выросло, однако по-прежнему оставалось вблизи рекордного минимума, поскольку домохозяйства отмечают сокращение своих доходов в связи с высокой инфляцией. Об этом говорилось в опубликованном в пятницу отчете исследовательской компании GfK. В Великобритании призвали бороться с врагом, "делающим всех беднее"

Рассчитываемый GfK индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре составил —42 против —44 в ноябре. В сентябре индекс достигал рекордного минимума —49.

Индекс в декабре достиг максимального уровня с июля и отметился ростом уже третий месяц подряд.

Тем не менее, Джо Стейтон, директор по клиентской стратегии в GfK, отметил, что индекс впервые за всю свою почти 50-летнюю историю демонстрировал значения на уровне —40 или ниже на протяжении восьми месяцев. По его мнению, это является признаком надвигающейся рецессии в экономике Великобритании. СМИ: в Великобритании запустят кампанию по экономии энергии

"Индикатор потребительской оценки собственных финансовых перспектив на следующие 12 месяцев, который, вероятно, является ключевым показателем в преддверии начала нового года, застрял на отметке —29. Сохраняются сильные опасения по поводу будущего экономики", — заявил Стейтон. Позитивных новостей в налогово-бюджетной сфере сейчас не ожидается, поэтому мы вряд ли увидим восстановление потребительского доверия в скором времени, добавил он.

Согласно опубликованным в прошлом месяце прогнозам Бюро бюджетной ответственности Великобритании, страну ожидает рекордное падение уровня жизни, несмотря на усилия государства по ограничению роста счетов за электроэнергию.

В рамках составления отчета GfK провела опрос 2000 британцев в период с 30 ноября по 9 декабря.