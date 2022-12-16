МОСКВА, 15 деку — ПРАЙМ. Европейский Союз смягчит санкции в отношении российских бизнесменов, предприятия которых связаны с производством удобрений или химической продукции, сообщил EUobserver. В МИД назвали бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза

Как уточняется, речь идет об Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче, Андрее Мельниченко и его супруге Александре, которые сейчас находятся в черных списках ЕС.

Теперь европейские государства смогут размораживать их средства в том случае, если это необходимо для обеспечения поставок продовольственной продукции и удобрений на мировые рынки, в первую очередь в африканские страны.

Ранее стало известно, что постпреды ЕС после длительных обсуждений согласовали девятый пакет антироссийских санкций. При этом Брюссель не планирует в ближайшем будущем вводить ограничения против российского газа.

Как сообщил РИА Новости источник, новые меры будут направлены на устранение "дыр" в существующих санкциях, поскольку ЕС уже использовал все рычаги для воздействия на Москву.