Евросоюз ослабит антироссийские санкции, сообщили СМИ
EUobserver: ЕС ослабит санкции против российского бизнеса, связанного с удобрениями
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МОСКВА, 15 деку — ПРАЙМ. Европейский Союз смягчит санкции в отношении российских бизнесменов, предприятия которых связаны с производством удобрений или химической продукции, сообщил EUobserver.
Как уточняется, речь идет об Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче, Андрее Мельниченко и его супруге Александре, которые сейчас находятся в черных списках ЕС.
Теперь европейские государства смогут размораживать их средства в том случае, если это необходимо для обеспечения поставок продовольственной продукции и удобрений на мировые рынки, в первую очередь в африканские страны.