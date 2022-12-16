МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Москва не просит отменить антироссийские санкции, но будет добиваться разблокировки сельскохозяйственного экспорта в рамках "продуктовой сделки", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин телеканалу "Россия 24". В ООН назвали расширение зерновой сделки маловероятным

По его словам, Россия настаивает на исполнении обязательств ООН по второму пакету сделки, который касается российского экспорта, но добиться ощутимых сдвигов пока не удалось.

Вершинин сообщил, что в ближайшие дни в плановом режиме обсудит этот вопрос в онлайн-режиме с генеральным секретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан.

При этом замминистра отметил, что первый пакет, касающийся вывоза продукции из Украины, исполняется, однако большая часть из более чем 13 миллионов тонн зерна поступила не в нуждающиеся страны, а в богатые.

"Надо перестать лицемерить, в конце концов. Я обращаюсь прежде всего к западным представителям", — сказал он. Байден сделал заявление по зерновой сделке

Замглавы МИД также подтвердил наличие прогресса в вопросе с переподключением Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отметив, что этого все еще недостаточно. Данный вопрос также будет затронут на предстоящих переговорах с представителем ООН, отметил Вершинин.

Россия и Украина в июле заключили соглашения с Турцией и ООН о содействии вывозу продукции из украинских портов, а также обеспечении экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

С тех пор российская сторона неоднократно заявляла, что сделка не выполняется в должной мере, продукция идет не в беднейшие страны, а в развитые государства. Кроме того, остаются барьеры для экспорта российской продукции.