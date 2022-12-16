МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 48,8 пункта с 47,8 пункта в ноябре, говорится в сообщении S&P Global. Евросоюз ослабит антироссийские санкции, сообщили СМИ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 48 пунктов.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 49,1 с 48,5 пункта, а в промышленности — до 47,8 с 47,1 пункта в ноябре. Прогнозы составляли 48,5 и 47,1 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос до 48,9 пункта с ноябрьского уровня в 46,3 пункта. Аналитики ждали роста показателя лишь до 46,5 пункта. PMI сферы услуг Германии увеличился до 49 пункта с 46,1 пункта в ноябре, в промышленности — до 47,4 пункта с 46,2 пункта. Аналитики ожидали оба индикатора на уровне 46,3 пункта. Евросоюз ищет деньги для "потолка" цен на газ, сообщили в Польше

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился до 48 пунктов с уровня ноября в 48,7 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 48,9 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 48,1 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее, а в промышленности — поднялся до 48,9 пункта с 48,3 пункта. Аналитики прогнозировали индикаторы на уровне 49,1 и 48,2 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.