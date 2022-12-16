МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10,1% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Дефицит торгового баланса еврозоны снизился до 26,5 миллиарда евро

Предварительная оценка показывала замедление инфляции до 10%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,9% годовых.

За ноябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, снизились на 0,1%. Базовая годовая инфляция при этом не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и осталась на уровне 5%.

Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Венгрии (23,1%), Латвии (21,7%) и Эстонии (21,4%), самая низкая — в Испании (6,7%), во Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).