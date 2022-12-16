Евростат сообщил о замедлении годовой инфляции в еврозоне в ноябре до 10,1 процента
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10,1% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка показывала замедление инфляции до 10%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,9% годовых.
За ноябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, снизились на 0,1%. Базовая годовая инфляция при этом не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и осталась на уровне 5%.
Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Венгрии (23,1%), Латвии (21,7%) и Эстонии (21,4%), самая низкая — в Испании (6,7%), во Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).
https://1prime.ru/world/20221216/839200585.html
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