МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре опустился до 26,5 миллиарда евро с 34,4 миллиарда в сентябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Европа продолжает тратить газ рекордными темпами

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 41,2 миллиарда евро.

При этом в октябре 2021 года был зафиксирован профицит торгового баланса в 0,6 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны в октябре текущего года увеличился на 18% в годовом выражении — до 252,8 миллиарда евро, импорт — на 30,7%, до 279,3 миллиарда.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 38,2 миллиарда евро после 45,8 миллиарда в сентябре и 7 миллиардов год назад. Экспорт товаров из ЕС в октябре увеличился в годовом выражении на 18% — до 225,2 миллиарда евро, импорт — на 33,1%, до 263,4 миллиарда.