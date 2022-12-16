ЕК: девятый пакет антироссийских санкций расширит ограничения на экспорт и услуги
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза расширит ограничения в области торговли и оказания услуг, сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на своей странице в твиттере.
Согласно публикации, меры затронут поставки технологий двойного значения, в том числе IT-аппаратуры, беспилотников и электроники. Кроме того, ужесточаются ограничения в отношении горнодобывающей промышленности, рекламы, маркетинга, общественных опросов.
По словам Домбровскиса, под санкции попадут 168 российских предприятий, связанных с ОПК.
Как ожидается, очередной пакет утвердят в середине дня 16 декабря.
Ранее СМИ сообщили, что Брюссель может разрешить странам ЕС размораживать активы российских бизнесменов, компании которых связаны с удобрениями и химией, если это необходимо для поставок агропродукции в нуждающиеся страны.
https://1prime.ru/world/20221216/839203230.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.