МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В постоянном представительстве России при Европейском союзе очередной пакет антироссийских санкций назвали "нелегитимным" и противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений. ЕС расширил санкции против России

ЕС в пятницу ввел девятый по счету пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении 190 физлиц и организаций.

"Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя. Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, — и средства ее достижения нелегитимны", — указывается в поступившем в РИА Новости комментарии.

По мнению российского представительства, "введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО".

"Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно. Сегодня же он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм "наказания" как граждан собственных, так и третьих стран, за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий "нарушение" нелегитимных санкций под "преступление", — отметили в представительстве и задались вопросом, "не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?".

"Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации. Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам", — указывается в комментарии постпредства России.

В новый санкционный список ЕС попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизаций АНО "ТВ-Новости", "Национальная Медиа Группа", ВГТРК.

Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.