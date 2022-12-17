МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи Лондона Киеву, при этом британские чиновники боятся, что Сунак близок к слишком "осторожной позиции" в теме поддержки режима Зеленского, утверждают источники в британском правительстве. Потребительское доверие в Британии остается вблизи рекордного минимума

Согласно их информации, аудит предназначен для оценки значимости военного вклада Британии в помощь Украине и оценки хода российской специальной военной операции.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", — сказал источник канала Би-би-си.

По данным источника, британские чиновники опасаются, что премьер может занять слишком "осторожную позицию", поскольку специальная операция вступает в ключевую фазу.

Другой источник телеканала сравнил проведение аудита со "сводным отчетом Goldman Sachs", где раньше работал Сунак.

Отмечается, что Владимир Зеленский знает о дебатах, которые проходят в Британии, и призывает Сунака "сохранить сильную военную поддержку" Украине.