В США задумались, насколько реально изолировать Россию от мира
Эксперт Фарли: Россия - слишком огромная и значимая, чтобы ее можно было отрезать от остального мира
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия — слишком огромная и значимая страна, чтобы ее можно было изолировать от остального мира, заявил в статье для издания 19Fortyfive американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли.
"Россия важная и большая, важные страны нельзя просто так отрезать", — указал Фарли.
Вместе с тем он считает неэффективными антироссийские санкции Запада, поскольку они не привели к заморозке экономики России, не помешали ей экспортировать энергоресурсы, не повлияли на военно-промышленный комплекс страны и обороноспособность российской армии.
https://1prime.ru/world/20221217/839210634.html
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