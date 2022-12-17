МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия — слишком огромная и значимая страна, чтобы ее можно было изолировать от остального мира, заявил в статье для издания 19Fortyfive американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли. Постпред в Вене отметил отсутствие международной изоляции России

"Россия важная и большая, важные страны нельзя просто так отрезать", — указал Фарли.

Вместе с тем он считает неэффективными антироссийские санкции Запада, поскольку они не привели к заморозке экономики России, не помешали ей экспортировать энергоресурсы, не повлияли на военно-промышленный комплекс страны и обороноспособность российской армии.