МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер туркменского правительства по вопросам экономики Ходжамырат Гельдымырадов заявил, что за 11 месяцев 2022 года объем внешнеторгового оборота Туркменистана вырос на 35,7%, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Главы Туркмении и Азербайджана обсудили освоение месторождения на Каспии

Такие данные вице-премьер привел на расширенном заседании правительства страны, посвященном итогам социально-экономического развития Туркменистана за 11 месяцев текущего года.

По его словам, по итогам этих месяцев отмечается стабильный темп роста ВВП, который составил 6,2%.

"По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем розничного товарооборота увеличился на 10,6%, а объем внешнеторгового оборота — на 35,7%", — подчеркнул Гельдымырадов.

В свою очередь, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, подводя итоги заседания, отметил, что, несмотря на сложное положение в мировой экономике и ненадлежащий уровень работы в отдельных отраслях, сохраняется высокий рост национальной экономики.

"В результате принимаемых мер по наращиванию производства продукции, ориентированной на экспорт, объем поставок за рубеж различных товаров по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 50%", — цитирует главу государства "Нейтральный Туркменистан".