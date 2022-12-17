МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Расширение антироссийских санкций Евросоюза повлечет новый виток глобального кризиса, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Германии предрекли "кромешный мрак" из-за новых санкций против России

"Последствием применения экстерриторальных мер ЕС будет усугубление мирового финансового кризиса, инфляция, обеднение развивающихся стран", — написал он в своем телеграм-канале.

Косачев отметил, что ЕС через новые экспортные ограничения пытается нанести серьезный удар по экономике РФ, однако в результате пострадает весь мир. Действия Брюсселя усилят неопределенность на рынках, поскольку правила экспортного контроля касаются множества предприятий из различных государств, подчеркнул он.

По словам сенатора, Европейский Союз снова нарушил свои обязательства в рамках Всемирной торговой организации, проявив себя как "один из самых непоследовательных и недобросовестных участников".

Кроме того, Брюссель придерживается двойных стандартов, в одних случаях используя санкции ради реализации своих политических амбиций, а в других — категорично осуждая такую практику, отметил сенатор. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

Вице-спикер СФ назвал новый санкционный пакет "безумным документом" и заявил, что если бы его авторы направили энергию на контроль за исполнением Минских договоренностей, мир был бы "значительно менее трагичным и куда более безопасным".

В пятницу Европейский Союз утвердил новый – девятый – пакет антироссийских санкций. Он запрещает новые инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, предоставление услуг в области рекламы, маркетинговых исследований, общественных опросов, тестирования продукции и технического контроля; расширяет экспортные ограничения товаров двойного назначения, авиации и космической отрасли; замораживает активы еще двух российских банков; распространяет полный запрет на операции ВБРР; приостанавливает лицензии на вещание четырех российских телеканалов: "НТВ", "РЕН ТВ", "России 1" и Первого канала.