МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. ЕС должен принять масштабные меры для освобождения из-под санкций поставок зерна и удобрений из России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В Совфеде предупредили о новом витке финансового кризиса из-за санкций

По ее словам, в Москве отметили наличие в новом санкционном документе пунктов, допускающих ослабление рестрикций в отношении российских экспортеров. Такое положение свидетельствует о том, что Евросоюз признает негативное влияние ограничений на мировую продовольственную безопасность, подчеркнула Захарова.

Она добавила, что "санкционная "одержимость" Евросоюза наносит вред странам Африки, Азии, Латинской Америки, неспособным конкурировать с Западом в битве за ресурсы.

Представитель МИД считает, что Брюсселю необходимо принять не "косметические", а всеобъемлющие шаги, направленные на устранение всех прямых и косвенных преград для поставок российской продукции.

Кроме того, Захарова выразила мнение, что очередной пакет антироссийских мер Брюсселя даст такой же эффект, как и все предыдущие, обострив социально-экономические проблемы в самом Евросоюзе. Европейцы из-за непродуманных действий своих властей уже страдают от дефицита топлива и высокой инфляции, заявила она. Евросоюз ослабит антироссийские санкции, сообщили СМИ

"ЕСовские руководители" не могут выбраться из замкнутого круга санкций и "признать их тщетность", подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В пятницу Европейский Союз утвердил девятый пакет антироссийских санкций. Он запрещает новые инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, предоставление услуг в области рекламы, маркетинговых исследований, общественных опросов, тестирования продукции и технического контроля; расширяет экспортные ограничения товаров двойного назначения, авиации и космической отрасли; замораживает активы еще двух российских банков; распространяет полный запрет на операции ВБРР; приостанавливает лицензии на вещание четырех российских телеканалов: "НТВ", "РЕН ТВ", "России 1" и Первого канала.