МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри провели в субботу телефонные переговоры, в ходе которых затронули вопросы двустороннего экономического сотрудничества. МИД призвал снять санкции с экспорта российского зерна и удобрений

Как отмечается в заявлении российского МИД, акцент был сделан на расширении совместной работы в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной отраслях.

Кроме того, министры обсудили возможность двух стран реализовать крупные совместные проекты.

Лавров и Шукри провели обмен мнениями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Главы МИД выразили интерес в дальнейшем укреплении связей по актуальным вопросам международной и региональной повестки, добавляется в сообщении.