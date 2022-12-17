Россия и Египет обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве
Главы МИД России и Египта обсудили развитие связей в энергетике и сельском хозяйстве
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри провели в субботу телефонные переговоры, в ходе которых затронули вопросы двустороннего экономического сотрудничества.
Как отмечается в заявлении российского МИД, акцент был сделан на расширении совместной работы в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной отраслях.
Кроме того, министры обсудили возможность двух стран реализовать крупные совместные проекты.
Лавров и Шукри провели обмен мнениями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Главы МИД выразили интерес в дальнейшем укреплении связей по актуальным вопросам международной и региональной повестки, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/world/20221217/839214384.html
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