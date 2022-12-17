Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Москвой
Канцлер Шольц призвал возобновить работу с Россией после окончания конфликта на Украине
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Sueddeutsche Zeitung подчеркнул важность сохранения "нити переговоров" с Россией и не дать ей оборваться.
"Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться", — отметил канцлер ФРГ в беседе с журналистами газеты и добавил, что если политики Европы не будут говорить с Москвой, то прекращение ситуации на Украине "станет еще более маловероятным".
В то же время немецкий политик не смог дать прямого ответа на вопрос о том, поедет ли он на переговоры в Москву в 2023 году. Он только отметил, что необходимо вести переговоры об окончании конфликта, а также по вопросу защиты целостности Украины.
Шольц пояснил, что "в долгосрочной перспективе" взаимодействие с Россией может возможным. Но он добавил, что сейчас это время еще не настало.
https://1prime.ru/world/20221217/839214423.html
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