МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Sueddeutsche Zeitung подчеркнул важность сохранения "нити переговоров" с Россией и не дать ей оборваться. В Германии открыли первый терминал по приему СПГ

"Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться", — отметил канцлер ФРГ в беседе с журналистами газеты и добавил, что если политики Европы не будут говорить с Москвой, то прекращение ситуации на Украине "станет еще более маловероятным".

В то же время немецкий политик не смог дать прямого ответа на вопрос о том, поедет ли он на переговоры в Москву в 2023 году. Он только отметил, что необходимо вести переговоры об окончании конфликта, а также по вопросу защиты целостности Украины.

Шольц пояснил, что "в долгосрочной перспективе" взаимодействие с Россией может возможным. Но он добавил, что сейчас это время еще не настало.