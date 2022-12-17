МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ужесточение денежно-кредитной политики мировыми регуляторами не даст глобальной экономике скатиться в режим высокой инфляции, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. В Центробанке назвали тренд ближайшего десятилетия

"В прошлом году, я хорошо помню, приезжаешь на "Двадцатку" или МВФ, и там тебе говорят, это временное повышение цен. И я помню, как на нас там смотрели с квадратными глазами, когда мы говорили: "Нет, инфляция — угроза, надо на это реагировать, повышать ставку". В этом году ситуация поменялась, потому что выяснилось, что даже если это временное, оно занимает длинное время и оказывается достаточно сильно волатильным при этом, то возникают риски перехода в другой режим", — сказала Юдаева на просветительских днях РЭШ памяти Гура Офера, комментируя возможность перехода мировой экономики от режима низкой инфляции к высокой.

"Могут начать переходить к стратегиям, связанным с постоянной защиты себя от инфляции. Поэтому мы в этом году видим резкие изменения в политике, резкие изменения в риторике. Я думаю, что это как раз то, что не позволит миру скатиться в другое равновесие. Все очень хорошо помнят опыт 1970-х годов", — указала Юдаева.

Инфляция в мире начала ускоряться в начале 2021 года. Банк России одним из первых крупных финансовых регуляторов начал повышать ставку ЦБ — в марте 2021 года. Ведущие центробанки начали процесс значительно позже: Федеральная резервная система США подняла ставку в марте 2022 года, а Европейский центральный банк – лишь в июле текущего года.