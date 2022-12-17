ПЕКИН, 17 дек — ПРАЙМ. Более 30 стран-участниц Всемирной торговой организации направили США около двух тысяч писем с требованием объяснить торговую политику Вашингтона, заявило министерство коммерции КНР. В США задумались, насколько реально изолировать Россию от мира

Как уточняется, на заседании ВТО в среду и пятницу представители 65 государств обсудили вопрос о том, соответствуют ли требованиям организации американская политика государственных закупок, а также законы о снижении инфляции и чипах.

Постпред Китая Ли Чэнган указал на односторонние протекционистские меры США, в том числе масштабную дискриминационную политику в области субсидий, высокие таможенные пошлины и злоупотребление мерами экспортного контроля. Он также заявил, что Соединенные Штаты не придерживаются многосторонней торговой системы, нарушают правила рынка и таким образом угрожают стабильности глобальных цепочек производства и поставок.

На этом фоне Китай направил США 312 письменных запросов, в которых изложил свои опасения и выразил требования предприятий. К нему присоединилось еще 31 государство, в том числе Япония, Канада, Турция и страны Евросоюза.

По правилам ВТО, Белый дом обязан ответить на все вопросы в письменной форме.