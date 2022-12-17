Более 30 членов ВТО потребовали от США объяснений по торговой политике
США получили письменные запросы от 32 стран ВТО с требованием разъяснить торговую политику
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ПЕКИН, 17 дек — ПРАЙМ. Более 30 стран-участниц Всемирной торговой организации направили США около двух тысяч писем с требованием объяснить торговую политику Вашингтона, заявило министерство коммерции КНР.
Как уточняется, на заседании ВТО в среду и пятницу представители 65 государств обсудили вопрос о том, соответствуют ли требованиям организации американская политика государственных закупок, а также законы о снижении инфляции и чипах.
Постпред Китая Ли Чэнган указал на односторонние протекционистские меры США, в том числе масштабную дискриминационную политику в области субсидий, высокие таможенные пошлины и злоупотребление мерами экспортного контроля. Он также заявил, что Соединенные Штаты не придерживаются многосторонней торговой системы, нарушают правила рынка и таким образом угрожают стабильности глобальных цепочек производства и поставок.
На этом фоне Китай направил США 312 письменных запросов, в которых изложил свои опасения и выразил требования предприятий. К нему присоединилось еще 31 государство, в том числе Япония, Канада, Турция и страны Евросоюза.
По правилам ВТО, Белый дом обязан ответить на все вопросы в письменной форме.
https://1prime.ru/world/20221217/839215059.html
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