МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. У Америки вскрылась уязвимость, которую страна с главной в мире экономикой не сможет восполнить, пишет агентство Bloomberg. Речь идет о том, что непрекращающееся финансирование военной помощи Киеву приведет к "пустоте" на складах с военной техникой и припасами самих США, считают авторы агентства Энтони Капачио и Кортни Макбрайд. Более 30 членов ВТО потребовали от США объяснений по торговой политике

"Поскольку Киев продолжает требовать больше оружия — и все более высокотехнологичные его образцы, перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземных вооружений окажутся истощенными", — говорится в статье.

По мнению авторов, наибольшую угрозу для Белого дома в этой ситуации представляют Китай и Северная Корея.

В США стали видеть уязвимость в том, что страна и ее промышленность оказались не в силах производить в необходимых объемах даже простых вооружений. С начала кризиса ВСУ получили огромное количество таких снарядов и припасов. Авторы статьи цитируют слова замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильяма Ла Планта, который отметил неготовность противостоять возможному "взрыву" в Индо-Тихоокеанском регионе. Чиновник назвал бережливую экономику единственным правильным путем для США.

"Ненасытные потребности" Украины уже обнажают проблемы", — пишет агентство.

В свою очередь Вашингтонская исследовательская группа при компании Cowen высказывает прогноз: для собственной безопасности на случай возможных геополитических обострений Вашингтону нужно иметь объемы вооружений и боеприпасов, которые в полтора-два раза бы превышали запасы до ситуации на Украине.