ДУШАНБЕ, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали грант в размере 50 миллионов долларов для оказания помощи правительству страны в повышении стабильности банковского сектора, развитии небанковского финансового сектора и усилении фискального управления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь офиса Банка в Душанбе Татьяна Евстифеева. Азербайджан построит еще один энергетический мост в Европу

"Данный грант в 50 миллионов долларов, является второй фазой Программы улучшения финансового сектора и фискального управления в Таджикистане. Данная программа помогает правительству продолжать важные структурные реформы, которые будут способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту при ведущей роли частного сектора", — сказала она.

По ее словам, основные реформы включают повышение стабильности банковского сектора и доверия населения к финансовой системе за счет укрепления Фонда страхования вкладов физических лиц, расширения возможностей Национального банка Таджикистана по мониторингу и управлению финансовой стабильностью, а также усиления банковского надзора. "Реформы также включают совершенствование отрасли страхования и развитие внутреннего рынка ценных бумаг и исламского финансирования, поддержку и внедрение новых электронных услуг для налогоплательщиков и налогообложение с учетом изменения климата, а также повышение статуса женщин в финансовом секторе и женского предпринимательства", — сказала пресс-секретарь.

Для усиления фискального управления программа помогла министерству финансов улучшить бюджетный процесс и прозрачность, усилить надзор и подотчетность государственных предприятий, а также внедрить среднесрочную стратегию управления долгом.