МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ответные меры государств Евросоюза на принятый в августе в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции грозят торговой войной между близкими союзникам, утверждает в материале для Die Welt обозреватель Тобиас Кайзер. Более 30 членов ВТО потребовали от США объяснений по торговой политике

В ходе недавнего саммита Евросоюза самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на "крупномасштабное промышленно-политическое наступление" президента США Джо Байдена, отмечает Кайзер.

По мнению обозревателя, в случае победы сторонников "жесткой линии", в первую очередь Франции, возникнет угроза "трансатлантической гонки субсидий", усиления в Европе протекционизма и торговой войны со своим союзником. Причем европейский интервенционизм, подчеркивает Кайзер, придется финансировать путем наращивания общего долга Евросоюза.

Автор предупреждает: "Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе".

При этом среди ответных мер рассматриваются даже такие "немыслимые ранее", как правило "Покупай европейское" для субсидий и государственных закупок.

На взгляд Кайзера, "новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США".