МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мэр американского Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию местных телеканалов. Эксперт рассказал о привлекательности российского рынка труда для мигрантов

Как отметил мэр, по данным "федеральных партнеров", в среду поток мигрантов увеличится почти втрое — с 2,5 до 6 тысяч человек.

"Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был "нет". Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно", — заявил Лисер.

В администрации Эль-Пасо объяснили, что режим чрезвычайного положения позволит привлечь больше ресурсов для реагирования на ситуацию, включая приюты для мигрантов.

В то же время сообщается, что в Эль-Пасо заметно возросло число мигрантов, ночующих при нулевых и отрицательных температурах на открытом воздухе.

Примечательно, что в среду ожидается окончание действия раздела 42, который разрешает высылку мигрантов, прибывших из регионов с высоким риском заболевания COVID-19. Эта норма служила основанием для отказа на запросы о предоставлении убежища и немедленной высылки просителей из страны.