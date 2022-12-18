Шольц объяснил причины отказа от поставок Киеву танков
Шольц: отказ от поставок танков Киеву предотвратит прямую конфронтацию НАТО и России
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил в беседе с Süddeutsche Zeitung, почему Берлин отказываетсмя поставлять на Украину танки.
Канцлер заявил, что отказ от поставок боевых машин пехоты Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией, и отметил, что ФРГ поддерживает Украину в меру своих возможностей, но "никаких односторонних действий со стороны Германии не будет".
https://1prime.ru/world/20221218/839217180.html
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