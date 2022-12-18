МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил в беседе с Süddeutsche Zeitung, почему Берлин отказываетсмя поставлять на Украину танки. Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Москвой

Канцлер заявил, что отказ от поставок боевых машин пехоты Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией, и отметил, что ФРГ поддерживает Украину в меру своих возможностей, но "никаких односторонних действий со стороны Германии не будет".