МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты тотально отстали от Российской Федерации в так называемой "гонке за Арктику". Такое мнение высказал на страницах журнала Politico обозреватель издания Кеннет Розен. Bloomberg: Украина показала главную уязвимость США

В частности, автор статьи видит в экономическом покорении Арктики огромную важность для Вашингтона. Уже сейчас этот господство в этом регионе является ключом к успеху и в промышленном развитии, и в стратегическом влиянии. Поэтому Север находится в сфере интереса США. Но присутствие России здесь значительно превышает американске. Это поставило Белый дом и власти США в позицию "догоняющего".

С самого начала 21 века Россия заняла доминирующую роль в борьбе за северный континент. Она наращивала свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, параллельно делая ставку и вкладываясь в разработку полезных ископаемых и нефтяных скважин, осваивая пятнадцать тысяч миль побережья Арктики. Политики Москвы поставили цель получить полный контроль над новым "Северным морским путем" или "Трансполярным морским путем". По мнению автора статьи, именно эта транспортная артерия должна открыться к 2035 году и привлечь за счет этого неарктические государства для инвестирования этих проектов на старте. "В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей", — пишет автор статьи.

Розен придает особо важное значение технической неготовности США заявить о себе, как о по-настоящему арктической державе.

"У Америки всего два ледокола", — пишет он и добавляет, что у в этом плане стране придется долго и упорно догонять конкурентов региона: у Канады во флоте 18 кораблей, а у России — больше 50 таких судов.

Есть вопросы и к оснащению северных территорий Америки: в штате Аляска до сих пор не было арктических глубоководных портов, принципиально важных для размещения крупных военных и тыловых судов. Единственный такой порт у США есть только на территории Гренландии, на авиабазе Туле.

Журналист особо отмечает, что в течение последних восьми лет Москва сумела не только восстановить, но и модернизировать порядка пятидесяти баз вдоль 15 000 миль побережья Арктики.