МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Больше половины граждан Великобритании (55%) собираются в этом году экономить на праздновании Рождества из-за роста стоимости жизни в стране, показали данные опроса компании YouGov. FT: британские энергокомпании призвали власти расширить доступ к поддержке

По данным опроса, 55% опрошенных британцев из-за кризиса в этом году решили сэкономить на праздновании Рождества, что может ухудшить показатели предприятий в сфере розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, ч 48% респондентов в этом году тратятся меньше на подарки, 34% — на посещение мероприятий, а 33% — на посещение пантомим и рождественских рынков. При этом треть британцев (31%) заявили, что не будут экономить, и лишь 3% планируют потратить на празднование Рождества больше обычного.

Опрос проводился среди 1670 взрослых британцев в период с 8 по 9 декабря.

В 2022 году Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В качестве антикризисных мер Банк Англии начал цикл повышения ставки, на последнем заседании она была повышена до 3,5%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.