Крупнейший в Балтии завод удобрений прекратит работу из-за цен на газ
Крупнейший в Балтии завод удобрений вновь прекратит производство аммиака из-за цен на газ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Крупнейший в странах Балтии завод удобрений Achema в литовской Йонаве вновь приостановит производство аммиака из-за высоких цен на газ, сообщил телеканал LRT со ссылкой на заявление компании.
"Йонавское предприятие по производству азотных удобрений Achema с сегодняшнего дня временно прекращает производство аммиака. Компания снова остановит производство из-за роста цен на газ. Утверждается, что продолжат работу только производство аммиачной селитры и смол и подразделения по его обслуживанию", — говорится в сообщении.
По словам представителей предприятия, работу завода планируется возобновить в феврале. Ранее Achema прекратила работу в сентябре и возобновила ее в начале ноября.
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https://1prime.ru/world/20221219/839231780.html
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