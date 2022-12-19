МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Крупнейший в странах Балтии завод удобрений Achema в литовской Йонаве вновь приостановит производство аммиака из-за высоких цен на газ, сообщил телеканал LRT со ссылкой на заявление компании. В Венгрии рассказали о странах, выступивших против лимита цен на газ

"Йонавское предприятие по производству азотных удобрений Achema с сегодняшнего дня временно прекращает производство аммиака. Компания снова остановит производство из-за роста цен на газ. Утверждается, что продолжат работу только производство аммиачной селитры и смол и подразделения по его обслуживанию", — говорится в сообщении.

По словам представителей предприятия, работу завода планируется возобновить в феврале. Ранее Achema прекратила работу в сентябре и возобновила ее в начале ноября.

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