МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Настроения среди строителей домов на одну семью в США в декабре упали 12-й месяц подряд, и даже усилия с целью простимулировать потенциальных покупателей не смогли увеличить поток покупателей и продажи в текущих условиях, сопряженных с высокой инфляцией. Фондовые индексы США продолжают снижение

Став первым ключевым отчетом о состоянии рынка труда США, ожидающихся на этой неделе, данные Национальной ассоциации строителей жилья в понедельник показали, что рассчитываемый NAHB и Wells Fargo индекс рынка жилья упал в декабре на 2 пункта, до 31. Это ниже срединного прогноза 34 экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали, что он составит 34. Значения индекса выше 50 указывает на то, что больше строителей жилья считают условия скорее позитивными, чем негативными.

За исключением непродолжительного падения весной 2020 года, когда в стране были введены локдауны на фоне первой волны Covid-19, декабрьское значение стало самым низким с июня 2012 года. Более того, серия снижений с декабря прошлого года является самой продолжительной за всю историю ведения данных начиная с середины 1980-х годов.

Рынок жилья сильнее всего ощутил на себе влияние агрессивных повышений ставок ФРС, направленных на снижение инфляции, которая остается неприемлемо высокой. Процентные ставки по наиболее востребованному виду ипотечного займа в октябре превысили 7%, достигнув самого высокого уровня с 2001 года, а продажи на первичном и вторичном рынках жилья упали более чем на 30% с января по октябрь включительно.

С марта центральный банк США повысил ключевую ставку почти с нуля до текущего диапазона 4,25%-4,50%. На своем заседании, прошедшем на прошлой неделе, ФРС просигнализировала о продолжении повышения ставок в следующем году, до тех пор, пока она не будет полностью уверена в устойчивом снижении годовой инфляции с 40-летних максимумов, достигнутых в середине 2022 года в сторону целевого уровня 2%.

NAHB сообщила, что почти две трети строителей предлагали стимулирующие инициативы, включая снижение ставок по ипотеке, акции для покупателей и снижение цен. Хотя процент тех, кто в действительности снижал цены напрямую, упал незначительно, до 35%, средние скидки на покупку дома выросли до 8% с 5%-6% ранее в этом году.