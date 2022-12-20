МАДРИД, 20 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Испании замедлится со среднего показателя в 8,4% в 2022 году до 4,9% в 2023 году, говорится в распространенном во вторник докладе Центрального Банка королевства "Макроэкономические прогнозы испанской экономики (2022-2025)". В ЕС отметили снижение потребления газа за август — ноябрь 2022 года

"Общий показатель инфляция замедлится со средних 8,4% в 2022 году до 4,9%, 3,6% и 1,8% соответственно в каждый год из следующих трех", — говорится в докладе.

Во многом спад инфляции объясняется принятием мер по снижению влияния энергетического кризиса.

Годовая инфляция в Испании в ноябре опустилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года (6,1%), свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE).

По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.