МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Читатели National Review в своих комментариях разнесли в пух и прах запланированный на сегодня визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Источник в конгрессе США сообщил о предстоящем выступлении Зеленского

"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение", — объяснил пользователь A304.

"Вероятнее всего, он едет для подтверждения американского гражданства. Или, может, для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз или Мартас-Винъярд. Или и то и другое. С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее", — написал еще один читатель.

"Очередной попрошайка, требующий подачки", — заметил юзер Gino L.

"Слова Зеленского конгрессу: "Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!" — прокомментировал Xenophon.

"Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus", — с сарказмом написал mark_lantz.

По сведениям американских СМИ, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Представитель одного из конгрессменов рассказал РИА Новости, что украинский лидер выступит в парламенте, где поднимет вопрос о выделении Киеву очередных 45 миллиардов долларов. Возможно, Зеленский встретится и с Джо Байденом, но в Белом доме это пока официально не комментировали.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.