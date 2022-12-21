МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Журнал The Economist собрал данные по пяти экономическим и финансовым показателям о 34 странах, ранжировав государства в соответствии с успехами по каждому из этих показателей, сведя их в общий балл. Тем не менее, рейтинг преподнес ряд сюрпризов. Минфин США назвал возможным снижение потолка цен на нефть из России

В материале отмечается, что с финансовой точки зрения уходящий год был очень нелегким практически для всех: инфляция в богатых странах значительно подорвала семейные доходы, инвесторы понесли убытки, поскольку мировые фондовые рынки рухнули на 15%. Однако за этими низкими совокупными показателями таятся существенные различия — и некоторые страны на удивление неплохо себя показали.

Издание проанализировало данные по пяти экономическим и финансовым показателям — ВВП, уровню цен, глубине инфляции, результатам фондового рынка и государственному долгу, и впервые за долгое время главная основной акцент пришелся на Средиземноморье. Положительные результаты показали Португалия и Испания, а во главе списка оказалась Греция. Несмотря на политический хаос, Израиль тоже преуспел. Однако Германия отстала — даже несмотря на относительную стабильность. А прибалтийские Эстония и Латвия, которым еще в 2010-х рукоплескали за стремительные реформы, и вовсе осели на дно.

Первый показатель — это индикатор ВВП, который обычно является лучшим показателем экономического здоровья, отличных результатов добились Норвегия и Турция. У Ирландии также выдался сильный год, а вот ВВП Америки, напротив, обманчиво слаб: статистикам трудно втолковать людям влияние огромных пакетов стимулов. Экономист объяснил, почему азиатская экономика сильнее европейской

Второй показатель — то, насколько изменились цены с конца 2021 года. Некоторые страны показали довольно низкую инфляцию: например, в Швейцарии потребительские цены выросли всего на 3%. Благодаря крепкой валюте Центральный банк оперативно отреагировал на рост цен в начале этого года. Выше среднего выступили и страны с нероссийскими источниками энергии — например, Испания, которая получает газ из Алжира.

Третий показатель это инфляция. The Economist рассчитал в инфляционной корзине каждой страны долю товаров, выросших за последний год более чем на 2%. Это знак того, насколько инфляция укоренилась, и, следовательно, предвестник ее снижения в 2023 году. Так, в Италии потребительские цены выросли в этом году на 11%, но "всего лишь" две трети ее инфляционной корзины вышли за установленные рамки. Инфляция в Японии тоже имеет все шансы исчезнуть. Проблемы явно у Великобритании: все товары в ее корзине стремительно дорожают, отмечается в материале.

Издание также напомнило, что экономическое благополучие граждан зависит не только от цен в магазинах. Стоит обращать внимание и на пенсионные накопления и портфели акций. "Кошмарный год для такого рода инвестиций в некоторых странах", — отмечается в статье.

Так, акции в Германии и Южной Корее рухнули в этом году почти на 20% — вдвое больше, чем в Америке. Шведские — еще сильнее, а вот в Норвегии с прошлого года фондовый рынок только вырос. Как и британский, где преобладают компании "скучные" и медлительные, которые приносят дивиденды в трудные экономические времена.

Наконец, последний показатель — это доля чистого государственного долга от ВВП.

"В краткосрочной перспективе правительства могут попытаться залатать экономические трещины, нарастив расходы или, наоборот, снизив налоги. Однако долг при этом может вырасти — а, значит, в будущем бюджетно-налоговые гайки все же придется закрутить", — отметил журнал. Германия выделила порядка 7% от ВВП, чтобы помочь гражданам с энергетическими тратами — то есть ее отношение долга к ВВП выросло. Другие же страны решили не тратить на это свои средства. Так, в странах Южной Европы государственный долг потихоньку снижается.

По мнению The Economist, в 2023 году экономический рост Южной Европы уже не будет столь впечатляющим: скажется стремительное старение населения и высокие долги. Однако есть признаки, что в тех же Америке и Великобритании высокая инфляция наконец ослабнет, и они поднимутся в рейтинге, подытоживается в материале.

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