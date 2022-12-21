МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Жители Эстонии могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за роста безработицы и цен, информирует новостной портал ERR со ссылкой на экономический прогноз Банка Эстонии на 2023 год. "Очередной попрошайка". Американцы подняли на смех визит Зеленского в США

В материале отмечается, что в новом году население этой страны столкнется с тяжелыми экономическими условиями. Им предсказали взрывной рост безработицы, скачок цен на все товары, при этом роста доходов в ближайшем будущем не ожидается. Покупательная способность будет только сокращаться, ведь у людей почти не осталось сбережений.

По мнению экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, "отсроченное сокращение покупательной способности населения начнется с начала 2023 года".

Он объяснил, что в этом году эстонцы использовали все свои накопления, и покупали гораздо больше товаров и услуг, хотя уровень их доходов оставался прежним. В следующем году накоплений в тех же объемах не будет, добавил он.

Тем не менее, эксперты прогнозируют стабилизацию ситуации во второй половине 2023 года благодаря росту средней зарплаты. The Economist назвал лучшие и худшие страны мира по итогам 2022 года

В Банке Эстонии также отметили, что выйти на докризисный уровень благосостояния населения страна сможет лишь к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента ВВП.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.