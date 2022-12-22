МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Инфляция во Франции будет высокой в ближайшие месяцы, причем это особенно коснется цен на продовольственные товары, а в середине 2023 года темпы роста цен, скорее всего, замедлятся, сказал французский министр финансов Брюно Ле Мер. Заявление Макрона об антироссийских санкциях возмутило французов

"Снижение (темпов роста) цен с середины 2023 года является моим приоритетом", — сказал в интервью Sud Radio.

Ранее в декабре Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) сообщил, что экономика страны в текущем квартале немного сократится ввиду забастовок на НПЗ и приостановок работы АЭС, однако в первой половине следующего года экономическая активность восстановится.

Вторая по размеру экономика еврозоны за последние три месяца текущего года сократится на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют в INSEE.

Представитель руководства Европейского центрального банка и глава французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало ранее в декабре тоже говорил, что инфляция может достичь пика в первой половине 2023 года, прежде чем перейти к снижению. Он также заявлял, что экономика Европы, вероятно, избежит "жесткой посадки" в следующем году.