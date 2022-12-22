МИНСК, 22 дек — ПРАЙМ. В Белоруссии четвертый месяц подряд отмечается замедление годовой инфляции, на это влияет система госрегулирования цен в республике и уровень цен в России как основном внешнеторговом партнере, заявили в министерства антимонопольного регулирования и торговли республики. Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии выгодная

"В ноябре сохранилось влияние действующего ценового регулирования потребительских товаров на замедление инфляционных процессов. Снижению интенсивности годовой инфляции также способствует умеренная динамика цен в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют, в первую очередь – к российскому, а также продолжающееся восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Там подчеркивается, что в ноябре четвертый месяц подряд отмечается замедление годовой инфляции, а по сравнению с предыдущим месяцем второй месяц подряд фиксируется снижение цен.

"В ноябре к октябрю текущего года индекс потребительских цен снизился на 1,1% (на 1% месяцем ранее), к ноябрю 2021 года инфляция сложилась на уровне 13,3% против 15,2% в годовом выражении в октябре текущего года", — констатировали в министерстве.

Там добавили, что за октябрь-ноябрь текущего года инфляция, по оценке, снизилась на 2,1%. "Такое снижение потребительских цен не зафиксировано ни разу за всю историю наблюдений с 1991 года. За последние 10 лет инфляция в ноябре в среднем складывалась на уровне 0,8% (от 0,2 до 1,7%). В октябре – в среднем на уровне 1%. За два месяца прирост цен, как правило, в среднем составлял 1,8% — от 0,8 до 3,5%", — обратили внимание в министерстве.