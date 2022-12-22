Власти Белоруссии объяснили замедление инфляции государственным регулированием цен
МИНСК, 22 дек — ПРАЙМ. В Белоруссии четвертый месяц подряд отмечается замедление годовой инфляции, на это влияет система госрегулирования цен в республике и уровень цен в России как основном внешнеторговом партнере, заявили в министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.
"В ноябре сохранилось влияние действующего ценового регулирования потребительских товаров на замедление инфляционных процессов. Снижению интенсивности годовой инфляции также способствует умеренная динамика цен в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют, в первую очередь – к российскому, а также продолжающееся восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Там подчеркивается, что в ноябре четвертый месяц подряд отмечается замедление годовой инфляции, а по сравнению с предыдущим месяцем второй месяц подряд фиксируется снижение цен.
"В ноябре к октябрю текущего года индекс потребительских цен снизился на 1,1% (на 1% месяцем ранее), к ноябрю 2021 года инфляция сложилась на уровне 13,3% против 15,2% в годовом выражении в октябре текущего года", — констатировали в министерстве.
Там добавили, что за октябрь-ноябрь текущего года инфляция, по оценке, снизилась на 2,1%. "Такое снижение потребительских цен не зафиксировано ни разу за всю историю наблюдений с 1991 года. За последние 10 лет инфляция в ноябре в среднем складывалась на уровне 0,8% (от 0,2 до 1,7%). В октябре – в среднем на уровне 1%. За два месяца прирост цен, как правило, в среднем составлял 1,8% — от 0,8 до 3,5%", — обратили внимание в министерстве.
https://1prime.ru/world/20221222/839265583.html