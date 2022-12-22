МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Голосование в сенате США по выделению Киеву пакета помощи в 45 миллиардов долларов было отложено через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил в Вашингтоне, сообщает Bloomberg. "Еще поплатятся". Европа столкнулась с "генералом Морозом"

Агентство отмечает, что, согласно плану, поздно вечером сенат должен был провести голосование о помощи Киеву в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов.

"Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США", — подчеркивается в статье.

Bloomberg подчеркнул, что принятие закона о временном финансировании изменит ключевые решения о распределении расходов на 2023 год.

"Это даст возможность Республиканской партии уменьшить расходы и даже сократить помощь Украине", — резюмировало агентство.

С января американский конгресс будет функционировать в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом. При этом республиканцы уже предупредили, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они уже представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.