МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Темпы подорожания продовольственных товаров в Великобритании достиг максимума с 1977 года, свидетельствуют данные британского Бюро национальной статистики. Названа сумма потерь британской экономики из-за Brexit

Согласно информации на сайте ведомства, продукты и напитки подорожали с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года на 16,5 процента. При этом данные категории вносят самый большой вклад в общий уровень инфляции в стране.

Добавляется, что за последний месяц сильнее всего выросли цены на хлеб и крупы, прирост составил 1,9 процента.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи с событиями на Украине. Ограничения привели к сбою глобальных цепочек поставок, вызвав рост цен на топливо и еду в Европе и США.

В Великобритании подорожание стоимости жизни ударило по миллионам домохозяйств. По данным Управления финансового надзора, примерно 32 миллиона британцев испытывают трудности с оплатой счетов.