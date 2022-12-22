Продовольственная инфляция в Британии достигла максимума за 45 лет
Продовольственная инфляция в Британии достигла рекордных с 1977 года 16,5 процента
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Темпы подорожания продовольственных товаров в Великобритании достиг максимума с 1977 года, свидетельствуют данные британского Бюро национальной статистики.
Согласно информации на сайте ведомства, продукты и напитки подорожали с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года на 16,5 процента. При этом данные категории вносят самый большой вклад в общий уровень инфляции в стране.
Добавляется, что за последний месяц сильнее всего выросли цены на хлеб и крупы, прирост составил 1,9 процента.
Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи с событиями на Украине. Ограничения привели к сбою глобальных цепочек поставок, вызвав рост цен на топливо и еду в Европе и США.
В Великобритании подорожание стоимости жизни ударило по миллионам домохозяйств. По данным Управления финансового надзора, примерно 32 миллиона британцев испытывают трудности с оплатой счетов.
https://1prime.ru/world/20221222/839267496.html
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