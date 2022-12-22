МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Объем торговли между Ираном и Китаем за 11 месяцев 2022 года вырос на 11% и достиг 14,6 миллиарда долларов, передает агентство IRNA. Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений

"Таможня Китая заявила о том, что объем торговых сделок между Китаем и Ираном за 11 месяцев текущего года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год и достиг суммы в 14,6 миллиарда долларов", – говорится в сообщении.

По информации агентства, объем торговых сделок между Китаем и Ираном с января по ноябрь 2021 года превысил 13,1 миллиарда долларов.

Импорт из Ирана в Китай вырос на 5% в течение 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год и достиг 6,05 миллиарда долларов. Добавляется, что в 2021 году этот показатель равнялся 5,75 миллиарда долларов.

Показатель объема импорта из Китая в Иран с января по ноябрь 2022 года вырос на 17% и достиг 8,55 миллиарда долларов, в то время как за аналогичный период 2021 года он составлял 7,33 миллиарда долларов.

Торговый баланс между двумя странами, как отмечает агентство, за 11 месяцев 2022 года составил 2,5 миллиарда долларов в пользу Китая.