МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Уходящий год оказался богатым на яркие события: вслед за пандемией начался кризис вокруг Украины, оказавший еще большее негативное влияние на экономику, пишет обозреватель Yeni Şafak Эрдал Танас Карагель. Он выделил три последствия, которые стали наиболее разрушительными для мира в 2022 году.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

Автор отмечает, что, как и во многих развитых странах, в развивающихся государствах инфляция также стала одной из важнейших экономических проблем. "Еще поплатятся". Европа столкнулась с "генералом Морозом"

На сегодняшний день темпы инфляции, достигающие порядка 10%, стали во многих европейских странах важной проблемой, которая глубоко влияет на покупательную способность.

Кроме того, с ростом инфляции больше влияния сосредоточилось в руках центральных банков: они принимают решения о повышении процентных ставок и высокая инфляция идет рука об руку с высокими процентными ставками.

"Хотя такая ситуация направлена на сдерживание инфляции во многих странах, в то же время наблюдается замедление темпов роста экономики и стагнация, что отрицательно сказывается прежде всего на занятости и уровне жизни", — отметил Карагель.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Актуальным вопросом в 2022 году стала безопасность энергоснабжения, причем эта проблема будет существенной и в следующем году. Раскрыта настоящая причина введения потолка цен на газ в Евросоюзе

В материале отмечается, что в странах Европы в рамках шагов по снижению зависимости от зарубежных энергоносителей, особенно от России, и диверсификации поставок энергоресурсов, на передний план вышли альтернативные источники энергии, и начался новый период увеличения доли возобновляемой энергии в общем энергопотреблении.

Автор предполагает, что в новом году балансы в энергетике могут полностью измениться.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД

Результатом экономического кризиса, который начался с COVID-19, а также повышения процентных ставок, стало замедление темпов экономического роста.

"В силу возрастающей потребности в социальной помощи на фоне экономического спада и снижения уровня жизни из-за роста инфляции одним из важнейших направлений экономической политики будет повышение экономической активности", — отметил журналист.

По этой причине в целях преодоления спада в экономике, ускорения экономического роста, повышения уровня жизни, а также компенсации всех экономических и социальных потерь, произошедших в 2022 году, ожидания на 2023 год крайне высоки, подытожил Карагель.

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