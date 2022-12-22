Страны G7 собрали 32 миллиарда долларов на поддержку Украины
Страны G7 собрали бюджетную помощь Украине в 2022 году в размере 32,7 миллиарда долларов
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Страны-участницы G7 в текущем году направили на бюджетную помощь Киеву 32,7 миллиардов долларов и уже собрали такую же сумму на поддержку Украины в 2023 году, говорится в заявлении "Группы семи".
"На 2023 год мы уже собрали до 32 миллиардов долларов бюджетной и экономической поддержки Украине и продолжаем прогресс", — отмечается в сообщении глав финансовых ведомств "Большой семерки".
Как уточняется, сумма включает 18 миллиардов евро, которые планирует выделить ЕС. Кроме того, в подсчет включена помощь от Вашингтона, которую может одобрить конгресс до конца недели.
Согласно сообщению, в текущем году поддержка была направлена на устранение дефицита финансирования. Часть средств Украина уже получила, другая часть находится в процессе перевода.
Добавляется, что "Большая семерка" планирует "решительно поддерживать" Киев до тех пор, пока в этом есть необходимость.
"Наша приверженность поддержке Украины остается непоколебимой", — говорится в заявлении.
Ранее МИД России неоднократно предупреждал о том, что непрерывная поддержка, оказываемая Киеву, затягивает западные страны в украинский конфликт.
https://1prime.ru/world/20221222/839272722.html
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