МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Страны-участницы G7 в текущем году направили на бюджетную помощь Киеву 32,7 миллиардов долларов и уже собрали такую же сумму на поддержку Украины в 2023 году, говорится в заявлении "Группы семи". СМИ: в сенате США резко притормозили продвижение обещанной Украине помощи

"На 2023 год мы уже собрали до 32 миллиардов долларов бюджетной и экономической поддержки Украине и продолжаем прогресс", — отмечается в сообщении глав финансовых ведомств "Большой семерки".

Как уточняется, сумма включает 18 миллиардов евро, которые планирует выделить ЕС. Кроме того, в подсчет включена помощь от Вашингтона, которую может одобрить конгресс до конца недели.

Согласно сообщению, в текущем году поддержка была направлена на устранение дефицита финансирования. Часть средств Украина уже получила, другая часть находится в процессе перевода. Страны G7 подтвердили, что санкции не коснутся поставок продовольствия

Добавляется, что "Большая семерка" планирует "решительно поддерживать" Киев до тех пор, пока в этом есть необходимость.

"Наша приверженность поддержке Украины остается непоколебимой", — говорится в заявлении.

Ранее МИД России неоднократно предупреждал о том, что непрерывная поддержка, оказываемая Киеву, затягивает западные страны в украинский конфликт.