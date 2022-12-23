МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. США в ближайшем будущем окажутся в тяжелом положении из-за попыток снизить зависимость от Китая в поставках редкоземельных элементов, которая рассматривается американской администрацией как угроза национальной безопасности, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год

По их оценкам, основная причина грядущих сложностей заключается в отсутствии у Соединенных Штатов необходимых мощностей и технологий, над которыми КНР работает более трех десятилетий.

Как объясняет доцент института отношений Австралии и Китая университета технологий в Сиднее Марина Чжан, обойти лидерство Пекина в этой области будет непростой задачей.

"Китай на следующие 10-15 лет обладает ясными структурными преимуществами над своими конкурентами. Эти преимущества включают более низкие затраты на получение разрешений и лицензий для добычи и производства, а также относительно более низкую стоимость труда и расходы, связанные с окружающей средой", — заявила она РИА Новости.

Геологическая служба США внесла 16 редкоземельных элементов в список 50 критических значимых материалов для экономики и нацбезопасности. В сентябре минторг, в свою очередь, заявил, что зависимость США от Китая в поставках неодимового магнита, состоящего из сплава редкоземельного металла неодима с бором и железом, также угрожает нацбезопасности, однако не стал пересматривать тарифы на импорт. Неодимовые магниты используются в управляемых, в том числе, ракетных снарядах, электромобилях.

КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ ДОМИНИРОВАТЬ НАД США НА РЫНКЕ

На сегодняшний день у Китая сохраняется доминирующее положение практически по всем из 17 существующих редкоземельных элементов, которые применяются в технологическом и оборонном секторах, энергетике и автомобилестроении.

По мнению Чжан, преимущества КНР в аккумулированных талантах и патентах позволяют контролировать 90% всего производства редкоземельных металлов. Причем, по оценкам США, спрос на ряд из них вырастет более чем на 400% в следующие два десятилетия, в том числе, за счет развития зеленых технологий.

В США в настоящее время действует только одно месторождение по добыче редкоземельных элементов, принадлежащее американской компании MP Materials. Однако оксиды добываемых редкоземов в полном объеме отправляются в Китай для их дальнейшей обработки.

Госдепартамент в начале декабря заявлял о намерении Вашингтона профинансировать еще десяток зарубежных проектов в сфере добычи редкоземельных элементов, признавая растущую "по экспоненте" потребность в минералах. Ожидается, что средства пойдут на партнерские программы с Австралией, ЕС, Канадой и Японией.

При этом в самих США власти инвестировали не менее 200 миллионов долларов в расширение внутреннего производства, из которых MP Materials привлекла 35 миллионов долларов с целью наладить полный цикл производства неодимовых магнитов на заводе в Техасе к концу 2023 года.

Однако по оценкам Чжан, даже в случае успеха MP Materials, США все еще останутся зависимыми от двух ключевых редкоземельных элементов — тербия и диспрозия, обеспечивающих устойчивость магнитов к высоким температурам.

"Стандартные неодимовые магниты без тербия и диспрозия не могут использоваться при высоких температурах, например, в двигателях электрических автомобилей, ветровых турбинах, подъемниках, промышленной робототехнике и продвинутых системах вооружений", — отметила она, указав, что Китай остается единственным в мире источником бесперебойных поставок устойчивых к температурам неодимовых магнитов.

Одновременно эксперт отметила, что получение разрешений на разработку новых месторождений в США может превышать 10 лет, ограничивая возможности по росту производства одновременно с разницей в запасах действующего месторождения MP Materials в штате Калифорния в 2,1 миллиона тонн редкоземов по сравнению с резервами в 44 миллиона тонн в Китае.

"Китай не будет стоять на месте, пока его догоняют конкуренты. Он продолжает использовать свою промышленную политику для поддержки как государственных, так и частных предприятий для усиления всей редкоземельной цепи поставок", — подчеркивает Чжан.

НА ПОРОГЕ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ

Кроме самих металлов, США стремятся сократить зависимость от Китая и в отношении микрочипов при одновременном ограничении экспорта в КНР полупроводниковых технологий, введенных ранее американским минторгом. Это решение может спровоцировать торговую войну между странами и обострить нехватку современных полупроводников для американской промышленности, включая оборонную сферу.

По мнению профессора Института международной торговли Нью-Дели (Индия) Суниты Раджу, Китай может использовать свое доминирование на глобальном рынке редкоземельных минералов, также используемых в микрочипах, как оружие в торговой войне с США.

"Если Китай использует в качестве оружия редкоземельные материалы, которые применяются в производстве чипов, то конфликт примет ужасный оборот", — полагает она.

"Призыв к самообеспечению и "укреплению позиций" основных игроков не только замедлит технологическое развитие, но и приведет к большим затратам", — добавляет профессор.

Помимо экономических последствий, обострение экономической вражды Пекина и Вашингтона представляет угрозу и для американской обороны. Ранее Пентагон временно приостановил поставки истребителей пятого поколения F-35 после того, как стало известно про использование в одной из частей двигателя редкоземельного магнита китайского производства.

В октябре минобороны США позволило производителю F-35 компании Lockheed Martin продолжить поставки истребителей, начав поиски альтернативных поставщиков. Американские конгрессмены также намерены поддержать ведомство и в декабре представили законопроект об инвестициях 1 миллиарда долларов для обеспечения независимости Пентагона от Китая в части редкоземельных материалов к 2027 году.

Вместе с тем, как сообщил член совета по вопросам политики министерства обороны США Майкл О'Хэнлон, Вашингтон вовсе не заинтересован в полной независимости от Китая.

"Для нас не является критически важным отделений от Китая в базовых товарах. Я просто не хотел бы эксклюзивности поставок из Китая", — заявил он РИА Новости, отметив при этом необходимость снижения зависимости от компонентов из КНР.