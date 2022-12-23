Эксперты: США ждет обострение конкурентной борьбы с Китаем на рынке редкоземельных элементов
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. США в ближайшем будущем окажутся в тяжелом положении из-за попыток снизить зависимость от Китая в поставках редкоземельных элементов, которая рассматривается американской администрацией как угроза национальной безопасности, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
По их оценкам, основная причина грядущих сложностей заключается в отсутствии у Соединенных Штатов необходимых мощностей и технологий, над которыми КНР работает более трех десятилетий.
Как объясняет доцент института отношений Австралии и Китая университета технологий в Сиднее Марина Чжан, обойти лидерство Пекина в этой области будет непростой задачей.
"Китай на следующие 10-15 лет обладает ясными структурными преимуществами над своими конкурентами. Эти преимущества включают более низкие затраты на получение разрешений и лицензий для добычи и производства, а также относительно более низкую стоимость труда и расходы, связанные с окружающей средой", — заявила она РИА Новости.
Геологическая служба США внесла 16 редкоземельных элементов в список 50 критических значимых материалов для экономики и нацбезопасности. В сентябре минторг, в свою очередь, заявил, что зависимость США от Китая в поставках неодимового магнита, состоящего из сплава редкоземельного металла неодима с бором и железом, также угрожает нацбезопасности, однако не стал пересматривать тарифы на импорт. Неодимовые магниты используются в управляемых, в том числе, ракетных снарядах, электромобилях.
КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ ДОМИНИРОВАТЬ НАД США НА РЫНКЕ
На сегодняшний день у Китая сохраняется доминирующее положение практически по всем из 17 существующих редкоземельных элементов, которые применяются в технологическом и оборонном секторах, энергетике и автомобилестроении.
По мнению Чжан, преимущества КНР в аккумулированных талантах и патентах позволяют контролировать 90% всего производства редкоземельных металлов. Причем, по оценкам США, спрос на ряд из них вырастет более чем на 400% в следующие два десятилетия, в том числе, за счет развития зеленых технологий.
В США в настоящее время действует только одно месторождение по добыче редкоземельных элементов, принадлежащее американской компании MP Materials. Однако оксиды добываемых редкоземов в полном объеме отправляются в Китай для их дальнейшей обработки.
Госдепартамент в начале декабря заявлял о намерении Вашингтона профинансировать еще десяток зарубежных проектов в сфере добычи редкоземельных элементов, признавая растущую "по экспоненте" потребность в минералах. Ожидается, что средства пойдут на партнерские программы с Австралией, ЕС, Канадой и Японией.
При этом в самих США власти инвестировали не менее 200 миллионов долларов в расширение внутреннего производства, из которых MP Materials привлекла 35 миллионов долларов с целью наладить полный цикл производства неодимовых магнитов на заводе в Техасе к концу 2023 года.
Однако по оценкам Чжан, даже в случае успеха MP Materials, США все еще останутся зависимыми от двух ключевых редкоземельных элементов — тербия и диспрозия, обеспечивающих устойчивость магнитов к высоким температурам.
"Стандартные неодимовые магниты без тербия и диспрозия не могут использоваться при высоких температурах, например, в двигателях электрических автомобилей, ветровых турбинах, подъемниках, промышленной робототехнике и продвинутых системах вооружений", — отметила она, указав, что Китай остается единственным в мире источником бесперебойных поставок устойчивых к температурам неодимовых магнитов.
Одновременно эксперт отметила, что получение разрешений на разработку новых месторождений в США может превышать 10 лет, ограничивая возможности по росту производства одновременно с разницей в запасах действующего месторождения MP Materials в штате Калифорния в 2,1 миллиона тонн редкоземов по сравнению с резервами в 44 миллиона тонн в Китае.
"Китай не будет стоять на месте, пока его догоняют конкуренты. Он продолжает использовать свою промышленную политику для поддержки как государственных, так и частных предприятий для усиления всей редкоземельной цепи поставок", — подчеркивает Чжан.
НА ПОРОГЕ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ
Кроме самих металлов, США стремятся сократить зависимость от Китая и в отношении микрочипов при одновременном ограничении экспорта в КНР полупроводниковых технологий, введенных ранее американским минторгом. Это решение может спровоцировать торговую войну между странами и обострить нехватку современных полупроводников для американской промышленности, включая оборонную сферу.
По мнению профессора Института международной торговли Нью-Дели (Индия) Суниты Раджу, Китай может использовать свое доминирование на глобальном рынке редкоземельных минералов, также используемых в микрочипах, как оружие в торговой войне с США.
"Если Китай использует в качестве оружия редкоземельные материалы, которые применяются в производстве чипов, то конфликт примет ужасный оборот", — полагает она.
"Призыв к самообеспечению и "укреплению позиций" основных игроков не только замедлит технологическое развитие, но и приведет к большим затратам", — добавляет профессор.
Помимо экономических последствий, обострение экономической вражды Пекина и Вашингтона представляет угрозу и для американской обороны. Ранее Пентагон временно приостановил поставки истребителей пятого поколения F-35 после того, как стало известно про использование в одной из частей двигателя редкоземельного магнита китайского производства.
В октябре минобороны США позволило производителю F-35 компании Lockheed Martin продолжить поставки истребителей, начав поиски альтернативных поставщиков. Американские конгрессмены также намерены поддержать ведомство и в декабре представили законопроект об инвестициях 1 миллиарда долларов для обеспечения независимости Пентагона от Китая в части редкоземельных материалов к 2027 году.
Вместе с тем, как сообщил член совета по вопросам политики министерства обороны США Майкл О'Хэнлон, Вашингтон вовсе не заинтересован в полной независимости от Китая.
"Для нас не является критически важным отделений от Китая в базовых товарах. Я просто не хотел бы эксклюзивности поставок из Китая", — заявил он РИА Новости, отметив при этом необходимость снижения зависимости от компонентов из КНР.
https://1prime.ru/world/20221223/839276339.html