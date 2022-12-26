МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Кризис на Украине ослабил позиции доллара и вместе с тем выявил преимущества многополярной системы для мира, заявил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил в статье, опубликованной на французском портале Brunobertez. В Совфеде дали прогноз по курсу доллара и евро в новом году

Рабил отметил, что в последнее время попытки многих государств сократить использование доллара в международных расчетах "набирают обороты", поскольку большинство стран-членов НАТО поддержали Украину и ввели беспрецедентные санкции в отношении России.

Иллюстрируя этот тезис, профессор напомнил, что в марте 2022 года ЕАЭС достиг соглашения о необходимости разработки новой международной валюты, а в июне на 14-м саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты.

"Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой", — подчеркнул Рабил.

Вместе с тем он указал, что Китай разработал стратегию по введению фьючерсов на сырую нефть, номинированных в юанях, и оплате импорта в собственной валюте, а не в долларах. При этом Пекин и Эр-Рияд, отмечает профессор, ведут переговоры, чтобы Саудовская Аравия установила цену в юанях на часть нефти, которую она поставляет в Китай.

Кроме того, украинский конфликт обнажил для властей Китая "многие проблемы меняющегося мира". Ведь сегодня ответственность за формирование "нового порядка" лежит на Китае, арабских государствах и многих других странах, считает Рабил.