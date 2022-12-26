Песков рассказал о проблемах с реализацией зерновой сделки
Песков: вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, но есть достижения
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Проблема с реализацией зерновой сделки не решена в полной степени, однако достижения есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенное достижение. Но еще предстоит кое-чего сделать", — сказал Песков в эфире Первого канала. По его словам, усилия прилагают и Москва, и Анкара, и ООН.
Россия неоднократно сообщала о проблемах с поставками российских удобрений на мировой рынок, а также, что в нуждающиеся страны поступает малое количества зерна.
https://1prime.ru/world/20221226/839316093.html
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