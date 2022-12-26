АНКАРА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года. Эрдоган обсудит с кабмином Турции проект "газового хаба", сообщил источник

Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года — до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%.

"Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель — вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", — сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.