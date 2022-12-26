МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США наступит гражданская война, а Илон Маск победит на выборах сломленных гражданской войной Штатов. Медведев стал первым замглавы Военно-промышленной комиссии

"Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту. Что может произойти в 2023 году: повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров", — написал он в своем Telegram-канале.

Также Медведев предположил, что Великобритания может вернуться в Европейский союз, после чего произойдет распад ЕС и отмена хождения евро. Также он отметил возможность захвата Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины. Помимо этого он предположил отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

"Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами", — предполагает он.

Также Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка, отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, а также возврат золотого стандарта

"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" — написал он.